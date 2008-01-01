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Молдавия под снегом

ИА "Метеоновости" / 10:44 Четверг, 28 января



Южный циклон дождем, а затем снегом и метелью прошелся по Молдавии. Днем 27 января местами снег достигал стадии сильного, в Тирасполе выпало 14 мм осадков, в Дубоссарах 6 мм.



Утром 28 января в Тирасполе высота снежного покрова достигла 11 см. В Кишиневе сформировался снежный покров высотой 5 см.



28 января в Молдавии погода сохранится снежной и ветреной, температура воздуха в Кишиневе 0..-2 градуса. Затем северный ветер сменится южным, и к выходным температура воздуха станет положительной. Но период оттепели продлится недолго, начало февраля обещает и новый снегопад, и морозец до -2..-7 градусов. / meteonovosti.ru /



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