Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
28 января 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Молдавия под снегом


ИА "Метеоновости" / 10:44 Четверг, 28 января

  Южный циклон дождем, а затем снегом и метелью прошелся по Молдавии. Днем 27 января местами снег достигал стадии сильного, в Тирасполе выпало 14 мм осадков, в Дубоссарах 6 мм.

Утром 28 января в Тирасполе высота снежного покрова достигла 11 см. В Кишиневе сформировался снежный покров высотой 5 см.

28 января в Молдавии погода сохранится снежной и ветреной, температура воздуха в Кишиневе 0..-2 градуса. Затем северный ветер сменится южным, и к выходным температура воздуха станет положительной. Но период оттепели продлится недолго, начало февраля обещает и новый снегопад, и морозец до -2..-7 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
0
Пт.
29 янв.
+1
Сб.
30 янв.
-4
Вс.
31 янв.
-3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Сарх		 -51
Батагай

некомфортное место: Анадырь
комфортное место: Гая

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100