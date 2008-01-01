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Неблагоприятная погода на востоке России

ИА "Метеоновости" / 10:46 Четверг, 28 января



Крайний восток Дальневосточного округа не оставляют без внимания циклонические вихри. Они не дают тихоокеанскому антициклону пробиться к российским берегам, встав прочным заслоном на его пути. В минувшие сутки родин из вихрей кружил вблизи юга Курильской гряды и Сахалина. На островах он проявил себя сильным ветром, порывы которого достигали 27 м/с, метелями и снегопадами. На Сахалине выпало от 20 до 25 мм осадков. Ветреная погода с осадками отмечалась и в Приморском крае.



Другой циклон уже долгое время кружит над Беринговым морем, втягивая в свою ненастную орбиту Камчатский край и восточное побережье Чукотского автономного округа, где также шел сильный снег, мели метели, а ветер усиливался до штормовой силы (более 30м/с).



Не ослабят циклоны своего влияния и в ближайшие дни. Очередной вихрь, сформировавшись на контрастном атмосферном фронте в районе Корейского полуострова, уже направляется на северо-восток.



В ночь на субботу снегопады, метели и сильный ветер циклон принесет на юг Курил и Сахалин. А в воскресенье, выйдет в Охотское море, принеся в Камчатский край и на побережье Магаданской области штормовую погоду. / meteonovosti.ru /



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