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Новости погоды


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Красноярский край: ни дня без рекорда холода


ИА "Метеоновости" / 10:55 Четверг, 28 января

  В текущие дни Красноярский край по праву занимает второе место по морозам (после Якутии). В минувшие сутки температура воздуха в крае отставала от нормы на 12-16 градусов. Почти на всей территории температура в ночные часы понижалась ниже -30 градусов, на юге Таймыра, в Туруханском районе и Эвенкии было за -40, а на востоке Эвенкии, в районах, соседствующих с Якутией, морозы усилились до -50 и ниже. Самая низкая температура, -54.6 градусов. И лишь на крайнем юге края столбики термометров удерживались около 20 градусной отметки.

При такой аномально холодной погоде ни дня не обходится без рекордов холода. В минувшие сутки в городском поселке Северо-Енисейский, расположенном к северу от столицы края уже третьи сутки подряд минимальная температура держится ниже -40 градусов. Под утро 27 января она понизилась до -44, что на 0.1 градуса ниже предыдущего рекорда, установленного в 1979 году. Это уже второй январский рекорд.

Самые суровые российские морозы остаются в Якутии. Минувшей ночью в районе Верхоянска, оспаривающего с Оймяконом право считаться Полюсом холода, зафиксирована температура -56.9 градуса. В то же время в Оймяконе было "всего" -42 градуса. / meteonovosti.ru /
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