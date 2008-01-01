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Желтый уровень погодной опасности в Великобритании

ИА "Метеоновости" / 10:58 Четверг, 28 января



Из-за сильного дождя и снегопадов в Великобритании объявлен желтый уровень погодной опасности. Национальная метеорологическая служба предупреждает о наводнениях и гололедных явлениях.



Оповещения о чрезвычайных погодных условиях были опубликованы в четверг, 28 января, в округах Манчестера и Ливерпуля, на севере Англии и в некоторых регионах Шотландии. В данных населенных пунктах сумма осадков составит 60 мм, а высота снежного покрова достигнет 30 см.



Из-за дождей, вызванных прохождением шторма "Кристоф" 20 января, тысячи людей эвакуированы, нарушено автомобильное и ж/д сообщение, повреждены линии электропередач. В ночь с 27 на 28 января ливни заметно усилились. Европейское агентство по окружающей среде предупреждает местных жителей о повторной угрозе наводнений и опасности на дорогах.



По информации синоптиков, желтый уровень погодной опасности сохранится в стране до утра пятницы, 29 января. / meteonovosti.ru /



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