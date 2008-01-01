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Новости погоды


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В Болгарии угроза схода снежных лавин


ИА "Метеоновости" / 11:00 Четверг, 28 января

  Уровень опасности для лыжников в Болгарии заметно вырос за последние дни: сильный ветер, снегопады и дожди на некоторых склонах способствуют образованию лавин. Официальное предупреждение об угрозе в горах сохранится до 31 января.

В горном массиве Витоша наибольшая опасность наблюдается в районе скалы Комините, а также на крутом склоне, не случайно названном Лавина. В горах Рила стоит избегать области Семи озер, вершинах Мальевица и Мусала. В Пиринском массиве сход лавин возможен под пиком Тодорка, а также на склоне Купата.

В воскресенье, 24 января, при сходе лавины в Банско, расположенном у подножия Пиринских гор, погиб член сборной Болгарии по фрирайду. На крутых склонах данного курорта ежегодно происходят несчастные случаи, вот почему местная служба спасения настоятельно рекомендует не сходить с официальных трасс и следить за информацией лавинных бюллетеней. / meteonovosti.ru /
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