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Снегопад в Москве сменится похолоданием

ИА "Метеоновости" / 12:14 Четверг, 28 января







Очередной посланник с юга уже сегодня под утро из Крыма перебрался в Приднестровье, а теплый атмосферный фронт, с ним связанный, протянулся через Черноземье к верховью Волги. Москву и область он изо всех сил старается засыпать снегом. Влияние атмосферного фронта сохранится в течение дня, при этом температура воздуха останется близкой к нулю, от -1 до +1 градуса.



В пятницу циклон, огибая Москву с запада, переберется в Псковскую область. В столичном регионе он проявит себя осадками в виде снега и мокрого снега и умеренного ветра. Температурный фон существенно не изменится, оставаясь близким к нулю, как ночью, так и днем.



В субботу, 30 января, циклон будет засыпать снегом уже Северную столицу, а в Москве и Подмосковье, после прохождения холодного атмосферного фронта, температура понизится. Уже в ночь на субботу похолодает в Москве до -3..-5, по области до -8 градусов. Днем температура повысится немного, ее максимальное значение составит в Москве -2..-4, в Подмосковье -2..-7 градусов. Пройдет небольшой снег.



В свою циркуляцию циклон начнет втягивать холодный тропосферный холод, что у поверхности земли скажется в дальнейшем понижением температуры. В ночь на воскресенье морозы усилятся в Москве до -4..-6, по области до -4..-9 градусов, днем температура сохранит отрицательные значения: в столице -2..-4, в столичной области от -2 до -7 градусов. Ее среднесуточное значение все еще будет превышать норму на 4-5 градусов. Атмосферное давление и в субботу, и в воскресенье будет на 15-17 единиц ниже нормы. / meteonovosti.ru /



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