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Новости погоды


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Черноморское побережье на пути к лету


ИА "Метеоновости" / 13:44 Четверг, 28 января

  Погода центрального месяца зимы на южных курортах не хочет подчиняться зимнему режиму. Уже первая пятидневка месяца оказалась в этих краях экстремально теплой. В ряде курортных городов максимальная температура обновила теплые рекорды. К середине месяца погода вернулась в русло климатической нормы, а к завершению января вновь повернула на тепло. В среду днем температура удерживалась в интервале от 12 до 16 градусов и вновь обновила рекорды, как в Крыму, так и на Черноморском побережье Краснодарского края. В поселке Черноморское (Крым) она повысилась до +14.9, что на полтора градуса выше рекорда 1995 года.

В Анапе днем потеплело до +16 градусов, оставив предыдущий рекорд, +15.5, в 1985 году. И это уже третий рекорд за январь. Среднесуточная температура в южных районах оказалась на 11 градусов выше нормы.

Несмотря на теплый температурный фон, комфортной погоду не назвать. Ее портит южный циклон. Сегодня в Крым и Краснодарский край он принес сильные осадки, на побережье в виде дождя, и порывистый ветер. Неблагоприятная погода сохранится и в пятницу. Температура понизится. Но уже в первых числах февраля тепло в эти края вернется. / meteonovosti.ru /
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