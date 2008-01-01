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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:10 Пятница, 29 января

  Предстоящим днём Московский регион по-прежнему останется под непосредственным влиянием циклонического вихря, центр которого переместится в район Псковской области, оставляя Московию в своей юго-восточной части.

По данным синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 29 января при облачной погоде временами будет идти мокрый снег, снег, небольшой по своему количеству и без особой интенсивности. Максимальная температура воздуха в столице составит -2..+1 градус, по области -5..0. Ветер юго-восточного направления 5-10 м/с, местами порывами до 12-14 м/с. Атмосферное давление низкое, 733 мм рт ст., кислородный режим неблагоприятный.

Такие нехарактерные для зимнего месяца перепады температуры, влажно-прохладные дискомфортные условия на фоне пониженного содержания кислорода в воздухе являются нагрузочными и могут провоцировать обострения многих хронических заболеваний даже у

не метеочувствительных людей. Страдают, прежде всего, лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, суставов, вегетативными и психоэмоциональными нарушениями. Так как полностью оградить себя от влияния погодных "капризов" мы не можем, следует уменьшить это негативное влияние. Позитивный настрой, по возможности сохранение физической активности и прогулки на воздухе при любой погоде, способствуют улучшению работы сердца и сосудов, уменьшают проявления гиподинамии, позитивно сказываются на настроении. Не стоит забывать и о рекомендациях врача - принимать вовремя назначенные лекарства и соблюдать профилактические меры.

Геомагнитный фон 29 января ожидается спокойным. / meteonovosti.ru /
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