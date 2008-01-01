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Новости погоды
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 07:10 Пятница, 29 января
Московская погода сохраняет аномальное тепло. Вот и сегодня днем температура в городе повысится до оттепели, а климатическая норма последних январских дней составляет -10 градусов. Аналогичное тепло в эти дни отмечалось в Москве в 2001 году. Максимальная температура в нем повысилась до +2.9 градуса, что стало суточным рекордом.
Сильные морозы в это время отмечались более ста лет тому назад. А январь 1893 года выдался на редкость суровым. В ночь на 29 января морозы усилились до -34.6 градуса и эта планка до сих пор непреодолима. 1956 год вошел в историю наблюдений рекордной высотой сугробов. К 29 января в Москве они подросли до 57 см.
А рекордное количество осадков в этот день выпало в 1979 году, 13.5 мм. / meteonovosti.ru /
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