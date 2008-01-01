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Южный циклон вернет зимний облик Санкт-Петербургу

ИА "Метеоновости" / 09:16 Пятница, 29 января



Оттепель обосновалась в Санкт-Петербурге еще с выходных, и за прошедшие дни значительно преуспела. В понедельник, 25 января, был установлен новый рекорд тепла (+4.5). Очень теплая погода с дымками, моросящими осадками и со среднесуточной температурой на 8-9 градусов выше климатической нормы сохранялась в последующие дни недели. Почти весь снежный покров растаял. Из-за оттепели ледовые катки в Планетарии и в ЦПКиО имени Кирова временно закрыли. Каток на Елагином острове и вовсе превратился в большое озеро, прокат саней и лыж был приостановлен.



Зимний облик Санкт-Петербургу вернет южный циклон. В конце недели центр атмосферного вихря будет перемещаться со Смоленской области на Финский залив. Осадки будут выпадать в виде снега, снежный покров восстановится. Температура постепенно опустится ниже нулевой отметки: в субботу термометры покажут -1..-3, в воскресенье -3..-6. Водителям и пешеходам следует быть более внимательными - на дорогах ожидается сильная гололедица. Так же следует учесть, что при умеренном ветре восточных румбов и высокой влажности воздуха погода будет ощущаться более холодной. / meteonovosti.ru /



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