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Итоги прошедшего снегопада в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:51 Пятница, 29 января



Днем 28 января и ночью 29 января столичный регион оказался в зоне активных атмосферных фронтов южного циклона. В течение этого периода на Москву выпало в среднем 7 мм осадков, наибольшее количество осадков, до 9 мм, в Западном округе столицы. Осадки принимались то в виде мороси, то мокрого снега. Температура воздуха колебалась около 0 градусов.



За процесс прирост свежевыпавшего снега в Москве в среднем составил 4 см, в западной половине столицы до 5 см.



В итоге прошедшего снегопада высота снежного покрова в столице вновь подросла, на ВДНХ до 26 см, на Балчуге до 25 см. / meteonovosti.ru /



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