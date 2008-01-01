Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
29 января 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Итоги прошедшего снегопада в Москве


ИА "Метеоновости" / 09:51 Пятница, 29 января

  Днем 28 января и ночью 29 января столичный регион оказался в зоне активных атмосферных фронтов южного циклона. В течение этого периода на Москву выпало в среднем 7 мм осадков, наибольшее количество осадков, до 9 мм, в Западном округе столицы. Осадки принимались то в виде мороси, то мокрого снега. Температура воздуха колебалась около 0 градусов.

За процесс прирост свежевыпавшего снега в Москве в среднем составил 4 см, в западной половине столицы до 5 см.

В итоге прошедшего снегопада высота снежного покрова в столице вновь подросла, на ВДНХ до 26 см, на Балчуге до 25 см. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+1
Сб.
30 янв.
-3
Вс.
31 янв.
-6
Пн.
1 фев.
-6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Мунду		 -53
Екючю

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Пендра-Роуд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100