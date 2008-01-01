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В Швейцарии установлен максимальный уровень лавиноопасности

ИА "Метеоновости" / 10:06 Пятница, 29 января



В четверг, 28 января, на территории швейцарских горнолыжных курортов была объявлена высокая, местами экстремальная опасность схода снежных лавин. Местные службы спасения настоятельно рекомендуют всем туристам отказаться от занятий зимними видами спорта.



Большое количество осадков, выпавших в стране за последние дни, значительно увеличило вероятность схода лавин в кантонах Вале, Во и центральной Швейцарии. 4-ый, высокий уровень опасности, установлен в Эгле, Конте, Вербье, Кран-Монтана, Гштаде, Монте, Мартиньи, Валь-д"Аннивье и Валь-д"Эрен. Здесь ожидается большое число средних или даже крупных спонтанных лавин.



В пятницу, 29 января, на территории некоторых регионов объявлен 5-ый, экстремальный уровень опасности. По информации Института изучения снега и лавин, в Вале (коммуны Фюлли и Валь-де-Бань), Верхнем Вале, горном проходе Гримзель в Бернских Альпах и коммуне Туеч в кантоне Граубюнден ожидаются сходы больших лавин, а также мелких и средних оползней.



Сильные снегопады, которые утихнут лишь в субботу, 30 января, угрожают транспортной и железнодорожной инфраструктуре. Условия для пеших прогулок также названы неблагоприятными. / meteonovosti.ru /



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