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Где в России январь дерзнул морозами

ИА "Метеоновости" / 10:41 Пятница, 29 января







За минувшие 28 дней на европейской территории температура имеет классическое распределение: в северных районах она на 1-4 градуса ниже нормы, а в Черноземье, Среднем, Нижнем Поволжье, Крыму и на Кубани на столько же теплее обычного.



В северных областях аномально холодная погода удерживалась в течение большинства дней периода. Двадцатиградусные морозы не ослабели ни разу, а в отдельные ночи столбики термометров доходили до отметки в -30 градусов и даже ниже. А вот количество выпавших осадков здесь в явном дефиците.



На европейском юге тепло не было таким устойчивым. В середине месяца сюда нагрянули холода и даже в Сочи отмечались заморозки до -2 градусов. Зато в первой и последней декадах на черноморских курортах воздух прогревался до +17, а в отдельные дни и до +23 градусов. А с осадками на юге перебор. За прошедшие дни уже выпало около двух месячных норм.



На азиатской территории теплом погода побаловала крайний север Сибири и Прибайкалье, температура воздуха на 1-6 градусов превысила норму. На остальной территории, несмотря на неустойчивость температуры, в среднем она ниже нормы на 1-6 градусов. Очаг аномального холода сформировался над Западной Сибирью, причем над южными районами. Даже для жителей Омска тридцатиградусные морозы не являются нормой, а в этом январе они были не редкостью. И все же по абсолютной температуре первенство по холоду остается за Якутией. Морозы за -50 в текущем январе были частыми, а самая низкая температура, как ей и положено, отмечалась в Верхоянске и Оймяконе, -57.8 и -57.2 градуса соответственно. / meteonovosti.ru /



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