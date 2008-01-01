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Зимняя буря в Калифорнии
ИА "Метеоновости" / 10:46 Пятница, 29 января
На Калифорнию обрушилась зимняя буря, сопровождающаяся ливнями и сильными ветрами. В некоторых населенных пунктах штата нарушена транспортная инфраструктура, повреждены линии электропередач.
Из-за бури в горных массивах штата прошли сильные снегопады. На склонах хребта Сьерра-Невада, протягивающегося через всю восточную часть Калифорнии, высота снежного покрова местами достигла 3 метров. Скорость ветра в горах превысила 40 м/с, установлен высокий уровень опасности схода лавин.
В пятницу, 29 января, в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе буря утихнет: прекратятся сильные осадки, сумма которых местами превысила 100 мм, ветер ослабеет. / meteonovosti.ru /
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