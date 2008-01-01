Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
29 января 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Зимняя буря в Калифорнии


ИА "Метеоновости" / 10:46 Пятница, 29 января

  На Калифорнию обрушилась зимняя буря, сопровождающаяся ливнями и сильными ветрами. В некоторых населенных пунктах штата нарушена транспортная инфраструктура, повреждены линии электропередач.

Из-за бури в горных массивах штата прошли сильные снегопады. На склонах хребта Сьерра-Невада, протягивающегося через всю восточную часть Калифорнии, высота снежного покрова местами достигла 3 метров. Скорость ветра в горах превысила 40 м/с, установлен высокий уровень опасности схода лавин.

В пятницу, 29 января, в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе буря утихнет: прекратятся сильные осадки, сумма которых местами превысила 100 мм, ветер ослабеет. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+1
Сб.
30 янв.
-3
Вс.
31 янв.
-6
Пн.
1 фев.
-6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Мунду		 -53
Екючю

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Пендра-Роуд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100