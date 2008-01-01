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Новости погоды


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На востоке России январь закончится неблагоприятной погодой


ИА "Метеоновости" / 11:56 Пятница, 29 января

  Южные циклоны приносят целый комплекс неблагоприятной погоды не только на европейскую территорию России, виновниками непогоды они являются и на Дальнем Востоке. Формируясь в низких широтах циклоны несут теплый насыщенный влагой воздух на север и северо-восток. На Дальнем Востоке в текущем январе южные циклоны не редкость. Визит очередного из них завершит январь целым комплексом неблагоприятных явлений погоды.

Центр очередного из них уже накануне поливал сильными дождями Японские острова. В свою орбиту он втянул Курилы, Приморье и Сахалин, где отмечались снегопады, метели и ветер штормовой силы. Циклон и сегодня, немного продвинувшись на северо-восток, не отошел далеко от Японских островов, сохранив свое влияние на погоду юго-востока Дальневосточного округа. В течение дня и в субботу он будет смещаться вдоль Курильской гряды с юга на север. В южных и восточных районах Приморья сохранится сильный и очень сильный снег, ветер на побережье усилится до 25-30 м/с, на мысах порывы достигнут 33-38 м/с, ожидается метель, ухудшение обстановки на дорогах: снежный заносы, накат, гололедица.

В последний день месяца циклон уже будет кружить вблизи восточного побережья Камчатки и Чукотского автономного округа, где ожидаются снегопады, метели и ветер штормовой силы. / meteonovosti.ru /
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