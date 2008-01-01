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Новости погоды


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Циклон прошелся снегопадами по сибирским просторам


ИА "Метеоновости" / 11:59 Пятница, 29 января

  За сутки он преодолел расстояние от Архангельской области до Ханты-Мансийского автономного округа, где и оказался уже в четверг. Снегопадами он накрыл не только Ханты-Мансийский а.о., но и юг Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменскую область. В ночь на пятницу центр циклона, продолжая смещаться на восток, приблизился к Красноярскому краю. Центральные и южные районы края, а также Хакасия и Тыва оказались на пути теплого атмосферного фронта, который проявил себя сильным снегом и порывистым ветром. В автономных округах Западной Сибири, оказавшихся уже в тыловой части циклона, морозы усилились. В ночь на пятницу температура понизилась до -33..-39 градусов.

Сегодня циклон останется полноправным хозяином погоды в центральных, южных районах Красноярского края, Хакасии и Тыве. Снег продолжится, местами он будет сильным и очень сильным, при усилении ветра до 20 м/с и более прошумят метели.

В субботу по мере смещения циклона на восток, осадки начнут прекращаться, и на юг Восточной Сибири станет проникать арктически воздух. Морозы усилятся и уже в воскресенье температура в южных районах Красноярского края, в Хакасии и Тыве будет ниже нормы на 8-10 градусов. / meteonovosti.ru /
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