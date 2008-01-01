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Февраль в Москве начнется с морозов
ИА "Метеоновости" / 13:09 Пятница, 29 января
Завершающийся январь запомнится москвичам неустойчивостью погоды. В течение месяца морозные периоды чередовались с периодами оттепели и к концу месяца в атмосфере наметилась очередная перестройка, вновь в сторону похолодания.
Уже в последние дни января, которые придутся на выходные дни, температура понизится до отрицательных значений и будет в пределах от -2 до -7 градусов. Южный циклон окажется уже далеко от столицы, его центр переберется к берегам Балтики, и поступление теплого воздуха начнет ослабевать. Хотя влияние циклона еще сохранится. Фон атмосферного давления останется значительно ниже нормы,время от времени будет идти снег, а ветер в порывах может усиливаться до 12-15 м/с.
1 февраля с распространением в центр России антициклона с востока, атмосферное давление начнет расти, небольшой снег покружит лишь местами, а температура понизится ночью до -5..-10, днем составит от 2 до 7 мороза. Но даже при таких значениях среднесуточная температура продолжит оставаться выше нормы на 4 градуса.
Во вторник - дальнейшее понижение температуры и лишь к середине недели, с усилением морозов ночью до -9..-14, днем до -7..-12 градусов, температура начнет соответствовать климатическим значениям. / meteonovosti.ru /
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