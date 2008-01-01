Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
29 января 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Февраль в Москве начнется с морозов


ИА "Метеоновости" / 13:09 Пятница, 29 января

  Завершающийся январь запомнится москвичам неустойчивостью погоды. В течение месяца морозные периоды чередовались с периодами оттепели и к концу месяца в атмосфере наметилась очередная перестройка, вновь в сторону похолодания.

Уже в последние дни января, которые придутся на выходные дни, температура понизится до отрицательных значений и будет в пределах от -2 до -7 градусов. Южный циклон окажется уже далеко от столицы, его центр переберется к берегам Балтики, и поступление теплого воздуха начнет ослабевать. Хотя влияние циклона еще сохранится. Фон атмосферного давления останется значительно ниже нормы,время от времени будет идти снег, а ветер в порывах может усиливаться до 12-15 м/с.

1 февраля с распространением в центр России антициклона с востока, атмосферное давление начнет расти, небольшой снег покружит лишь местами, а температура понизится ночью до -5..-10, днем составит от 2 до 7 мороза. Но даже при таких значениях среднесуточная температура продолжит оставаться выше нормы на 4 градуса.

Во вторник - дальнейшее понижение температуры и лишь к середине недели, с усилением морозов ночью до -9..-14, днем до -7..-12 градусов, температура начнет соответствовать климатическим значениям. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+1
Сб.
30 янв.
-3
Вс.
31 янв.
-6
Пн.
1 фев.
-6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Мунду		 -53
Екючю

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Пендра-Роуд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100