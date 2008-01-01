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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 04:50 Суббота, 30 января

  Предстоящим днем Москва и Подмосковье останутся под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Ожидается облачная погода с небольшим снегом. Максимальная температура в Москве -4..-2, по области -7..-2 градуса. Ветер южный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 735 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.

В Москве и области погода будет зимняя, температура понизится и пройдет снег. Атмосферное давление ниже климатической нормы почти на 15 мм рт ст., содержание кислорода в приземном слое воздуха низкое. Такие погодные условия являются биотропными и могут негативно сказываться на здоровье метеочувствительных людей. В природе все имеет свой баланс и четкую взаимосвязь, т.е. имеется определенная зависимость между погодными условиями и самочувствием человека. Для того, чтобы человеку было комфортно в привычных климатических условиях, погодные факторы должны быть в пределах нормы именно для этого региона и имели ровный суточный и сезонный характер, а частые или не ритмичные перепады метеопараметров становятся нагрузкой на организм не только при повышенной метеочувствительности и наличии хронических болезней, но и для практически здоровых и не метеозависимых людей. Понижение атмосферного давления и кислорода сразу могут почувствовать на себе люди с пониженным артериальным давлением, могут появиться слабость, затрудненное дыхание, чувство нехватки воздуха и одышка у лиц с бронхолегочными заболеваниями, с хроническими болезнями, осложненными кислородной недостаточностью, усиливаются приступы мигрени и др. Важным является соблюдение рекомендованных врачом схем лечения, необходимо нормализовать артериальное давление и поддерживать его на привычном (нормальном) уровне, не стоит терпеть болевые симптомы, их следует купировать лекарствами, которые назначены врачом. Помогут поддержать организм и улучшить общее состояние растительные адаптогены и витаминные комплексы. / meteonovosti.ru /
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