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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 07:54 Суббота, 30 января



Московская погода вновь повернула в сторону похолодания и уже сегодня температура воздуха, хотя и ненамного, будет ниже нуля градусов. Ее среднесуточное значение останется значительно, на 6-7 градусов, выше нормы.



Но, даже при таких величинах положительной аномалии, температуре рекорда не достичь. Последние дни января экстремально теплыми были в 2016 году, когда в дневные часы температура была выше нуля градусов. 30 января она повысилась до +3 градусов, что стало суточным рекордом.



А завершающиеся дни января в 1956 году ознаменовались сильными морозами. 30 января под утро столбики термометров понизились до -35.7 градуса и это значение стало рекордом, но уже суточного минимума.



Кроме того, 1956 год вошел в историю наблюдений рекордной высотой сугробов. К 30 января в Москве они составляли до 56 см.



А рекордное количество осадков в этот день выпало в 1983 году, почти 10 мм. / meteonovosti.ru /



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