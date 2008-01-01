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Новости погоды


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Осторожно, гололедица!


ИА "Метеоновости" / 08:05 Суббота, 30 января

  Погода в столичном регионе в последние дни января не порадовала: затяжная оттепель, туманы и дымки, серое нависшее небо. Все этот следствие вторжения теплого и влажного воздуха при перемещении южных циклонов через центральные области России на Балтику. Утром 29 января на тротуарах и во дворах Москвы стояли лужи, образовалась снежная каша. А температура опять поползла вверх и к полудню повысилась до слабого плюса.

После 16 часов 29 января ситуация в Москве стала меняться, в тылу южного циклона, уходящего все дальше на север, с сильным порывистым ветром начал поступать холодный воздух. Температура к 21 часу в городе стала отрицательной, в течение минувшей ночи продолжалось понижение температуры. И утром в субботу, 30 января, стало скользко.

В выходные в Москве сохранится местами гололедица. Выходя на улицу, будьте осторожны! / meteonovosti.ru /
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