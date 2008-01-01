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Новости погоды


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Крым выполнил месячную норму по осадкам


ИА "Метеоновости" / 09:55 Суббота, 30 января

  Январь2021 года для Крыма оказался щедрым на осадки. И это были не только привычные дожди, но и снег. К утру 30 января даже на территории засушливого севера полуострова выпало чуть больше январской нормы осадков, в Симферополе 48 мм или 112% от многолетних значений. Еще больше осадков досталось южному берегу Крыма. Только за 29 января в Ялте выпало 47 мм, в Никитском саду 23 мм осадков, при месячной норме около 75 мм.

В выходные дни полуостров будет находиться в зоне холодного атмосферного фронта. 30 января в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий. Мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, усиление юго-западного ветра 15-20 м/с. 30 и 31 января в Крымских горах лавиноопасно.

Зимние осадки должны пополнить запасы воды в водохранилищах Крыма. / meteonovosti.ru /
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