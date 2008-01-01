

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Тепло идет на север Западной Сибири

ИА "Метеоновости" / 10:39 Суббота, 30 января



Суровые морозы на севере Западной Сибири смягчаются. В последний день января в автономных округах Тюменской области температура придет в норму, на юге Ханты-Мансийского округа даже станет на 2-4 градуса теплее положенного в конце января.



Смилуется зима и над жителями Ямало-Ненецкого округа, уже первого февраля морозы ослабеют градусов на 15, в столице округа после субботних -32..-34 градусов ожидается днем около минус 20 градусов, еще на 3-5 градусов потеплеет на второй день февраля. Такая температура окажется на 7-10 градусов выше нормы для первых дней февраля.



На потепление работают сообща циклон с севера европейской территории России (не будем, однако, забывать, что этот вихрь имеет южное происхождение) и вынос очень теплого воздуха из Средней Азии с мощными южными потоками в средней и верхней тропосфере. В некоторых районах юга Тюменской области, через которые идет адвекция теплого воздух с юга, аномалия среднесуточной температуры уже превышает норму на 12-14 градусов.



И как обычно это бывает при продвижении в Сибирь теплых атмосферных фронтов европейских циклонов, потепление в Ямало-Ненецком округе будет сопровождаться снегом, усилением ветра, местами метелями. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



