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Новости погоды


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Тепло идет на север Западной Сибири


ИА "Метеоновости" / 10:39 Суббота, 30 января

  Суровые морозы на севере Западной Сибири смягчаются. В последний день января в автономных округах Тюменской области температура придет в норму, на юге Ханты-Мансийского округа даже станет на 2-4 градуса теплее положенного в конце января.

Смилуется зима и над жителями Ямало-Ненецкого округа, уже первого февраля морозы ослабеют градусов на 15, в столице округа после субботних -32..-34 градусов ожидается днем около минус 20 градусов, еще на 3-5 градусов потеплеет на второй день февраля. Такая температура окажется на 7-10 градусов выше нормы для первых дней февраля.

На потепление работают сообща циклон с севера европейской территории России (не будем, однако, забывать, что этот вихрь имеет южное происхождение) и вынос очень теплого воздуха из Средней Азии с мощными южными потоками в средней и верхней тропосфере. В некоторых районах юга Тюменской области, через которые идет адвекция теплого воздух с юга, аномалия среднесуточной температуры уже превышает норму на 12-14 градусов.

И как обычно это бывает при продвижении в Сибирь теплых атмосферных фронтов европейских циклонов, потепление в Ямало-Ненецком округе будет сопровождаться снегом, усилением ветра, местами метелями. / meteonovosti.ru /
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