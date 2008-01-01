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Зима ликвидирует последствия оттепели в Москве


ИА "Метеоновости" / 12:04 Суббота, 30 января

  Зима в последние дни января стремится реабилитироваться. За ночь субботы холодный атмосферный фронт южного циклона, который уже вышел на Финский залив, скрыл последствия недельной оттепели в московском пейзаже. Освежил и побелил осевшие сантиметров на 10 сугробы и ослабил угрозу сильной гололедицы, присыпав ледяную корку и замерзшие за минувшую ночь лужи свежим пушистым снежком.

За вечер пятницы и ночь 30 января в Москве высота снега увеличилась на 1-2 см, до конца дня может прибавиться еще один сантиметр. Высота снега на опорной станции, расположенной на ВДНХ, составила утром в субботу 27 см.

Более обильный снегопад ожидает Москву в последний день января. Над юго-западом Украины формируется очередной активный циклон, фронты которого уже ночью 31 января начнут посыпать снегом Москву и ее окрестности. За последние сутки января сразу несколько фронтов очередного южного циклона пройдут через столицу, как раз на подходе к Москве циклон достигнет стадии максимальной активности . Прирост снега в воскресенье ожидается около 3-6 см. Средняя за сутки температура будет выше нормы на 5-6 градусов, но останется отрицательной, так что пейзаж в Москве в последние сутки января будет несомненно зимний. / meteonovosti.ru /
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