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Азорский антициклон обеспечил Испанию аномальным теплом

ИА "Метеоновости" / 14:15 Суббота, 30 января



Несколько дней Пиренейский полуостров находился под влиянием Азорского антициклона. Над всей Испанией отмечалась ясная или малооблачная погода, поэтому облака не могли препятствовать поступлению солнечной радиации на землю Испании. Практически вся она шла на прогрев приземного слоя воздуха. Дополнительным ресурсом для установления аномальной "январской жары" на большей части территории Испании стал перегретый воздух с севера Африки.



Самыми жаркими стали южные и юго-восточные провинции королевства Испания. Именно там отмечались наиболее яркие рекорды тепла с 27 по 29 января. Центральные провинции Испании также получили несколько экстремумов температуры. Но по абсолютному значению они не идут ни в какое сравнение с рекордами Мурсии, Валенсии и Андалусии. В центре Испании температура не перешагнула 20-тиградусную отметку. Хотя и в этих регионах температура несколько дней в конце января держалась на 5-7 градусов выше нормы. На северо-западе королевства до рекордов не хватило уже градуса два-три, там положительная аномалия не превысила 3-4 градуса.



В одноименной столице провинции Мурсия на юге Испании 29 января воздух раскалился до 28,2 градуса, сразу на 3 градуса превзойдя прежний максимум, зафиксированный в 1983 году. Теперь рекорд этих суток станет и абсолютным максимумом января. 27 и 28 января в Мурсии воздух после полудня прогревался до 25 и 26,8 градусов соответственно. Эти экстремумы снова стали причиной для исправления климатических данных. В Малаге, в Андалусии рекорды температуры состоялись 27 и 29 января: 23.9 и 26 градусов соответственно.



Очень близка была к рекорду температуры 28 января 2021 года и Севилья. Для его повторения не хватило всего одной десятой градуса. Рекорд остался за 28 января 1944 года с температурой 22, 7 градуса.



В Валенсии, которая также является столицей одноименной провинции Испании, трижды за последние дни января обновлялись климатические справочники. 27 января температура повысилась до 26,1 градуса, всего двух десятых не хватило до повторения абсолютного рекорда января, который состоялся совсем недавно - 22 января в 2018 году. 28 января в Валенсии новый экстремум суток составил 25,7 градуса, 29 января новый максимум войдет в климатические справочники со значением 25, 9 градуса.



В субботу "январская жара" начала спадать: еще с вечера 29 января на северо-западные территории Испании начал оказывать влияние фронтальный раздел атлантического циклона. Циклон уже вышел на юго-восток Англии, а его фронт продолжает с кратковременными дождями перемещаться все дальше на восток и юг Испании. Прохождение холодного фронта сопровождается порывами ветра западной четверти до 12-15 м/с, на юге и востоке Испании не исключены грозы и шквалистое усилении ветра.



В воскресенье ожидается еще один атмосферный фронт следующего атлантического циклона. Он также пройдет с кратковременными дождями и порывистым ветром. Фон температуры на юге и востоке Испании понизится, но все равно останется существенно выше нормы начала февраля. / meteonovosti.ru /



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