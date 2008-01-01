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Низкое атмосферное давление в Москве в последние дни января

ИА "Метеоновости" / 14:42 Суббота, 30 января



Циклоны с юга проходят совсем рядом с Москвой. Поэтому в столице и ее окрестностях в последние дни отмечаются перепады атмосферного давления на общем пониженном фоне.



Ранним утром в субботу атмосферное давление в Москве, на ВДНХ, понизилось до 729 мм рт.с. Днем оно начало понемногу расти, оставаясь заметно ниже нормы для центрального месяца зимы.



После кратковременного роста на 3-4 мм, в воскресенье очередной южный циклон, который прибудет с юго-запада Украины с умеренными снегопадами, снова "уронит" давление в столице до730 мм рт. ст, что на 15 единиц ниже нормального.



Метеозависимым людям, страдающим сосудистыми нарушениями, артериальной гипотонией, собственным неустойчивым артериальным давлением, нужно внимательно отнестись к своему состоянию. Необходимо контролировать собственное давление, стоит предпринять превентивные меры, строго следовать рекомендациям лечащего врача, чтобы избежать заметного ухудшения самочувствия. / meteonovosti.ru /



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