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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:02 Воскресенье, 31 января



Предстоящим днем Московский регион окажется во власти южного циклона. Ожидается облачная погода, временами будет идти снег. Максимальная температура в Москве -4..-2, по области -7..-2 градуса. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 731 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 85%.



В последний январский день в столичный регион вернется зимняя погода - температура будет понижаться до -6 ночью, и до -4 градусов днем, атмосферное давление продолжит понижаться и будет ниже нормы на 20! единиц, содержание кислорода в воздухе ниже климатической нормы. Неблагоприятным внешним фактором в этот день может стать и слабо возмущенный геомагнитный фон. Людям, предрасположенным к спастическим реакциям, перенесшим острые сосудистые нарушения, страдающим ишемической болезнью сердца, гипертоникам и гипотоникам, с частыми приступами мигрени следует более внимательно отнестись к своему здоровью. Вовремя выполнять рекомендованные врачом лечебные и профилактические мероприятия, при возможности - полезны прогулки на свежем воздухе, способствуют улучшению самочувствия седативные средства растительного происхождения.



Для практически здоровых людей рекомендуется также нормализовать режим труда и отдыха, а слабо морозная погода является благоприятной для прогулок и занятий зимними видами спорта, что благоприятно сказывается на общем самочувствии, активности и настроении.



Геомагнитный фон 31 января ожидается неустойчивый.. / meteonovosti.ru /



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