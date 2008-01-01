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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 07:55 Воскресенье, 31 января
Последний день января в климатическом отношении для Москвы является вершиной зимы: самыми холодными сутками. Именно на 31 января, согласно климатическим справочникам, приходится самая низкая среднесуточная температура в Москве. Она составляет -10.1 градуса. Уже с 1 февраля средняя за сутки температура начинает повышаться. Однако 31 января 2021 года температура будет довольно далека от нормы, она окажется выше характерной на 5-6 градусов. Но рекорд останется за 2016 годом, тогда в последний день января температура днем повысилась до +3.9 градусов.
Снега сегодня выпадет изрядно: постарается очередной южный циклон, который уже в ночь на воскресенье подогнал теплый атмосферный фронт со снегопадами. Днем пройдет еще один фронт, так что сугробы могут подрасти до нормы последнего дня января. В последний день января согласно средним многолетним данным в Москве высота снега составляет 33 см. Но экстремального количества осадков не предполагается. Самые сильные осадки отмечались в Москве в последние сутки января в 1965 году. Тогда выпало 12.6 мм в эквиваленте жидкой воды.
31 января 1956 года под утро столбики термометров понизились до -38.1 градуса, это значение стало рекордным значением суточного минимума. / meteonovosti.ru /
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