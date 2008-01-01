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Новости погоды


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Снега в Москве и области прибавилось


ИА "Метеоновости" / 09:52 Воскресенье, 31 января

  В ночь на 31 января к столице с юго-запада подошел теплый атмосферный фронт. Начался снег, наиболее интенсивным он оказался на юго-востоке Подмосковья. К 9 утра на столицу в среднем выпало 2 мм осадков. По области снег местами был сильным, в Кашире, Коломне и Черустях выпало до 6 мм осадков.

За сутки высота снежного покрова в столице в среднем повысилась на 2 см, в Измайлово он достиг 36 м. Это не самое большое значение для текущей зимы: 17 января здесь было 45см.

Снег в Москве и области будет подсыпать в течение всего дня, температура воздуха останется отрицательной, и московские сугробы продолжат увеличиваться. / meteonovosti.ru /
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