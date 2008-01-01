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Новости погоды


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В Приморье снова потеплеет


ИА "Метеоновости" / 10:25 Воскресенье, 31 января

  Погода в Приморском крае меняется стремительно. То сильные снегопады принесет южный циклон, то якутские морозы проникнут с антициклоном. Так, в минувший день, 30 января, погодные условия в Приморском крае определял отрог антициклона. Осадков было мало, но дул сильный ветер, на побережье его порывы достигали 20-25 м/с. Морозы в регионе стояли нешуточные. Воздух остывал до -35..-40 градусов. Так, утром 30 января в Свиягино термометры показали -39 градусов, что стало абсолютным рекордом отрицательной температуры, ранее, в 1977 году, тоже было морозно, -38,7 градуса.

В воскресенье погода в Приморском крае начала портиться. Южный циклон приближается к Приморью, начался снег, усиливается ветер, температура воздуха постепенно повышается. 1 февраля циклон принесет основную порцию осадков. Ожидается снег, местами сильный, метель, порывистый ветер до 20-25 м/с. Резко повысится температура. Скажется влияние теплого фронта. Днем воздух прогреется до 0..-5 градусов, в отдельных районах до +3. На дорогах образуется сильная гололедица. Автолюбителям рекомендуется на время отказаться от личного транспорта. На юге ожидается мокрый снег, который будет налипать на провода, ветви деревьев, опоры мостов и другие конструкции. / meteonovosti.ru /
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