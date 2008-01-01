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На Приволжский округ надвигаются снегопады
ИА "Метеоновости" / 12:26 Воскресенье, 31 января
Обширный циклонический вихрь с центром над Ленинградской областью оказывает влияние на погоду не только в Центральном районе, но и в Поволжье. Атмосферные фронты этого циклона принесли обильные снегопады в Центральный район, где они продолжаются. Уже сегодня, 31 января, атмосферный фронт достиг Саратовской и Пензенской областей, где идет сильный снег, а порывистый ветер поднимает метели. К понедельнику фронт доберется до Татарстана. 1 и 2 февраля пройдет снег, местами сильный, при порывистом ветре разыграется метель. Ветер в порывах достигнет 15-20 м/с (1 февраля до 2 м/с). На дорогах образуется сильная гололедица. Температура воздуха выше привычных значений на 10-12 градусов. Днем -3..+2, ночью 0..-5 градусов. Немного похолодает 3 января, но положительная аномалия температуры сохранится. / meteonovosti.ru /
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