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Сибирские морозы ослабеют к середине недели

ИА "Метеоновости" / 13:13 Воскресенье, 31 января



Обширный антициклон, установившийся над Сибирью, поддерживает на большей части территории морозную погоду. Облаков и осадков мало, а морозы по ночам усиливаются до -46..-51 градуса в центральных и северных районах Красноярского края, в Иркутской области до -48 градусов, в Томской области до -41 градуса. Такая температура была здесь в утренние часы 31 января. Даже для Сибири это сильный мороз. Да и температура воздуха была ниже нормы на 3-5, а в Иркутской области на 10-12 градусов. Пока антициклон будет только усиливаться. И морозы в Сибири держатся. 1 февраля в центральных районах Красноярского края ночью морозы окрепнут до -40..-45 градусов, на севере до -50. В Иркутской области термометры в утренние часы покажут -45..-50 градусов. В Западной Сибири уже чувствуется влияние циклона с Европейской территории. Морозы здесь сильные, но температура воздуха уже выше привычных значений. 2 февраля морозы ослабеют еще на 3-4 градуса. А 3 февраля на большей части территории температура воздуха станет выше климатической нормы. Небольшая отрицательная аномалия температуры сохранится в Иркутской области и на юге Красноярского края. / meteonovosti.ru /



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