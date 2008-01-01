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Новости погоды


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Ураганный ветер приближается к Чукотке


ИА "Метеоновости" / 14:51 Воскресенье, 31 января

  Погодные условия на Чукотке формируются под влиянием двух атмосферных образований. Континентальная часть полуострова занята антициклоном, а на юго-востоке хозяйничает циклон с центром над югом Камчатки. 31 января этот вихрь принес небольшое повышение температуры. А на юге и юго-востоке температура воздуха превысила привычные значения на 2-4 градуса, прошли снегопады, мели метели. Дальнейшее ухудшение погоду ожидается на Чукотке 1 февраля. Циклонический вихрь подойдет ближе, повсеместно пройдет снег. На севере небольшой, в Анадырском районе сильный снег. Усилится ветер до 15-20 м/с, в континентальной части порывы достигнут штормовой силы, 25-30 м/с, а на побережье будет бушевать ураган, 37-42 м/с. При порывистом ветре разыграется метель. Несмотря на то, что морозы ослабеют, по ощущениям этого не скажешь. Виной тому - сильный ветер. / meteonovosti.ru /
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