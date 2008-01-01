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На Ямале погода налаживается

ИА "Метеоновости" / 15:44 Воскресенье, 31 января



Под влиянием обширного антициклона находился Ямало-Ненецкий автономный округ 30 и 31 января. В утренние часы 31 января мороз усилился до -48 градусов. Из-за порывистого ветра казалось, что мороз гораздо сильнее, ветер в порывах достигал 23 м/с. Уже в начале новой недели, 1 февраля, погода начнет меняться. Антициклон начнет ослабевать, к Ямалу переберется циклонический вихрь с европейской территории России. На небе появятся облака, начнется снег. Температура воздуха повысится. Ночью -30..-35 градусов, местами до -40; днем -20..-25, на юге до -14 градусов. Дальнейшее ослабление морозов произойдет во вторник, 2 февраля. Среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 4-6 градуса, на юге на 10-12 градусов. / meteonovosti.ru /



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