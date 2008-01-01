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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:19 Понедельник, 1 февраля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура в Москве -5..-3, по области -7..-2 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами с порывами 12-15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 75%.

В первый день февраля погода в Москве и в Подмосковье будет слабо морозная. Атмосферное давление неустойчивое, оно станет заметно расти, кислородный режим неблагоприятный. При таких погодных условиях сохраняется вероятность развития метеообусловленных обострений целого ряда заболеваний. Такие обострения очень вероятны у людей с ослабленными функциональными резервами организма, после перенесенных в недавнем прошлом острых заболеваний, при наличии хронических болезней, при расстройствах нервной системы, переутомлении, после стрессовых состояний. Некомфортная погода в таких случаях являются еще одной дополнительной, а иногда очень существенной нагрузкой, с которой организм не справляется, что становится причиной ухудшения состояния.

Метеозависимым людям следует более внимательно относиться к своему самочувствию, строго выполнять рекомендации врача, постараться нормализовать режим труда и отдыха, исключить тяжелые физические нагрузки. Если позволяет общее состояние, то при любой погоде совершать пешие и не нагрузочные прогулки на воздухе, которые в первую очередь улучшают кислородный баланс организма, благоприятно сказываются на психическом состоянии. / meteonovosti.ru /
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