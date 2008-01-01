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Зима вернулась в Санкт-Петербург

ИА "Метеоновости" / 09:14 Понедельник, 1 февраля



В заключительный день января аномально теплая погода завершилась - южный циклон удружил петербуржцам и вернул зиму на берега Невы. В циркуляции ставшего малоподвижным атмосферного вихря на северо-запад России распространилась холодная воздушная масса со Скандинавского полуострова. Прошли осадки в виде снега, Северная столица обзавелась "новеньким" снежным покровом. В воскресенье, 31 января, температура устойчиво перешла в "минус", на дорогах и тротуарах стало скользко.



С приходом февраля зима намерена и дальше развивать успех. В первой половине наступившей недели температура продолжит плавное понижение: ночью термометры покажут -5..-8, днем -2..-5. Сохранится циклональный характер погоды: облачно, временами ожидается снег. Наиболее интенсивные осадки принесет волновой циклон с Балтики 2 и 3 февраля. Во второй половине недели усилится скандинавский антициклон. Существенных осадков не прогнозируется, а вот дальнейшее понижение температуры продолжится: по прогнозам, ночью возможен мороз до -15..-20! / meteonovosti.ru /



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