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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:29 Понедельник, 1 февраля



В столичном регионе после оттепели вновь повеяло морозцем. Днем в Москве уже -3..-5 градусов. Ветер внесет коррективы: покажется, что гораздо холоднее. Хотя среднесуточное значение останется на 3-4 градуса выше нормы.



О рекордных значениях речи не идет. В 2015 году воздух в столице прогрелся до +3,1 градуса. Этот рекорд в этот раз устоит. Не будет и экстремальных морозов, как в 1956 году, когда в ранние утренние часы термометры показали -34,8 градуса. Кроме того, 1956 год вошел в историю наблюдений рекордной высотой сугробов. К 1 февраля в Москве они составляли до 60 см.



Первый день февраля в 1969 и в 1983 годах ознаменовался ливневым снегом. А максимальное количество осадков, 15 мм, наблюдалось в 1915 году. / meteonovosti.ru /



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Клонкарри -54

Верхоянск

некомфортное место: Анадырь комфортное место: Босэ

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