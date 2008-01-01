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Ухудшение погоды в Поволжье

ИА "Метеоновости" / 09:46 Понедельник, 1 февраля



В последний день января погода в Поволжье резко ухудшилась. Виной стал циклонический вихрь, центр которого кружил над северо-западными областями европейской территории, а через Поволжье проходил холодный атмосферный фронт, с ним связанный. В Удмуртии, Кировской, Нижегородской, Пензенской областях, а также в Мордовии и Чувашии, то есть практически на всей территории Приволжского федерального округа, начался снег, в большинстве районов он был сильным, выпало от 7 до 17 мм осадков, ветер в порывах усиливался до 22 м/с, отмечались метели. Из-за снежных заносов и ухудшения видимости на дорогах сложилась неблагоприятная обстановка.



Снегопады сохранялись и в ночь на 1 февраля. Сильный снег сегодня будет идти в основном на севере округа. В Пермском крае ожидаются гололедные явления, а в Саратовской области сильное сложное отложение (наслоение гололеда и изморози).



Во вторник через Поволжье один за другим будут перемещаться волновые циклоны, сформировавшиеся на активном участке атмосферного фронта. Ухудшение погоды ожидается в Татарстане: сильный снег, мокрый снег, гололед, метель, усиление ветра до 15-20м/с. В Башкортостане осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег, гололедные явления, налипание мокрого снега на провода и деревья, метель, сильный ветер (16-21м/с).



Температурный фон в Поволжье остается значительно выше нормы (на 10-12 градусов). Дневная температура даже на севере округа от -3 до +2 градусов. / meteonovosti.ru /



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