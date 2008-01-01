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Новости погоды
Погодные итоги января в Москве
ИА "Метеоновости" / 11:31 Понедельник, 1 февраля
Январская погода в Москве оказалась на редкость переменчивой: первая и последняя декада оказались теплыми, а в середине месяца было экстремально холодно. И в среднем температура воздуха в столице оказалась на 3,3..3,5 градуса выше климатической нормы.
Самым теплым был день 25 января, в этот день был установлен суточный максимум температуры воздуха в +3,8 градуса, который пришелся на 4 утра, а днем было +2,8 градуса. А самая холодная ночь пришлась на 18 января, в Москве на ВДНХ было -23,8 градуса. По области 18 января температура воздуха достигла отметки -30 градусов.
За месяц в Москве было 10 дней с оттепелью.
В январе в Москве выпало значительное количество осадков, на ВДНХ 66,1 мм, или 157% месячной нормы. Рекордный снегопад с суточным количеством осадков 11 мм отмечался 14 января.
Высота снежного покрова в течение месяца менялась от 11см в начале января до 40 см в середине месяца. В конце января высота снега на ВДНХ составила 30 см. / meteonovosti.ru /
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