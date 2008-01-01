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На Чукотке объявлено штормовое предупреждение
ИА "Метеоновости" / 11:34 Понедельник, 1 февраля
В конце января мощный циклонический вихрь кружил в Тихом океане недалеко от побережья Камчатского края. На полуострове он проявил себя снегопадами, метелями и штормовым ветром до 35м/с.Со скоростями более 30 м/с отмечался ветер и на восточном побережье Чукотки.
Начавшийся февраль ухудшил погодную обстановку на востоке России. Очередной циклон, поднимающийся с юга, принесет на Чукотку сильный снег, усиление ветра в континентальных районах до 25-30м/с, на побережье порывы могут достигать 37-42м/с, сильную метель, из-за сильного снега видимость ухудшается до 500 метров.
Под действие циклона попадают городской округ Анадырь и Анадырский муниципальный район. Спасатели на Чукотке объявили штормовое предупреждение на ближайшие два дня.
По сообщению МЧС, при такой погоде существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта. / meteonovosti.ru /
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