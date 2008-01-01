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Февраль вернет в Москву морозы и солнце

ИА "Метеоновости" / 12:30 Понедельник, 1 февраля



погодой. Но морозы первой половины недели будут еще далеки от нормы. Температура воздуха останется на 2-3 градуса выше средних многолетних значений. И лишь к завершению рабочей недели, когда морозы усилятся.



Колебания температуры воздуха для февраля в Москве не редкость и наступившая неделя тому подтверждение.



В понедельник снежный циклон покинул столичную землю, а его место пытается занять антициклон. Благодаря нему, небо освобождается от облаков и радует москвичей долгожданным солнышком. Морозы совсем небольшие, максимальная температура в Москве -3..-5, в Подмосковье от -2 до -7 градусов.



Во вторник, 2 февраля, ни ночью, ни днем существенных осадков не ожидается. Под утро в столице -9..-11, по области от -7 до -12, местами (преимущественно в восточных районах) до -15 градусов, днем в Москве -4..-6, в Подмосковье до 8 мороза.



В среду, 3 февраля, ночью подморозит в Москве до -10..-12, в Подмосковье от 9 до 14 мороза, днем температура останется в тех же пределах, что и во вторник: -4..-6 в Москве и -3..-8 градусов в Подмосковье. Пройдет небольшой снег (ночью местами).



В четверг, 4 февраля, проходящий через московский регион атмосферный фронт проявит себя увеличением облачности, из-за чего ночные морозы ослабеют до -7..-12 градусов, днем температура -3..-8. Ветер сменит направление на северное и северо-западное, 2-5 м/с.



В пятницу, 5 февраля, с северо-западными ветрами продолжит поступать холодный воздух. Морозы усилятся ночью до -10..-15, днем температура -7..-12 градусов. Что ниже нормы на 3 градуса. Небольшой снег пройдет не повсеместно. / meteonovosti.ru /



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