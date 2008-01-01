

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

За Уралом январь оказался суров

ИА "Метеоновости" / 13:28 Понедельник, 1 февраля



В этом году центральный месяц зимы на азиатской территории проявил себя сильными морозами. Средняя за ушедший месяц температура воздуха почти на всей территории от Урала до Тихого океана оказалась ниже характерной для этой поры на 1-4, а в Ханты-Мансийском а.о. и юго-западных районах Якутии на 5-7 градусов. Островками "теплой" погоды, где температура воздуха превысила норму на 1-3 градуса, стали крайний север Таймыра и Ямала и южные районы Бурятии и Забайкальского края.



Но средние показатели, к сожалению, не отражают ход погоды в течение месяца. И на крайнем севере Сибири температура не всегда превышала норму. Аномально теплой оказалась лишь первая декада месяца, в отдельные дни которой суточная аномалия составляла 16-20 градусов. К середине месяца похолодало, и до последних дней января температура была уже ниже нормы. Но нагрянувшие морозы не компенсировали накопленное "тепло".



Аналогичная картина и на юго-западе Дальневосточного округа. В Бурятии и Забайкальском крае отмечалась неустойчивая погода. Волны холода и тепла чередовались друг с другом и все же "теплых" дней оказалось больше, и в среднем за месяц температура оказалась на 2-3 градуса выше нормы.



Зато в Ханты-Мансийске, над которым сформировался центр очага аномального холода, лишь в течение двух дней температура была выше нормы. В остальные дни она значительно отставала от нее. В отдельные дни, когда морозы усиливались до -40..-44 градусов, среднесуточная температура была ниже нормы на 18-20 градусов.



Самыми студеными в январе оставались Верхоянск и Оймякон. В отдельные ночи морозы здесь усиливались до -57.8 и -57.2 градуса соответственно. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей







Сейчас самое: По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения тёплое место: холодное место: +36

Клонкарри -54

Верхоянск

некомфортное место: Анадырь комфортное место: Босэ

подробнее







