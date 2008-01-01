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О погоде в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 07:52 Вторник, 2 февраля



Предстоящим днём Московский регион будет находиться под влиянием гребня антициклона .По данным синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня, 2 февраля, при облачной с прояснениями осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в столице составит -4..-6 градуса, по области -3..-8. Ветер юго-западного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст., относительная влажность около 75%.



Погода в столице и области возвращается в привычное русло. Но температура воздуха по-прежнему немного выше климатической нормы. Высоко и содержание кислорода в воздухе. Атмосферное давление немного ниже нормы. Метеочувствительным людям, склонным к спастическим реакциям, особенно с вегетососудистой дистонией, гипертоникам необходимо соблюдать меры предосторожности, контролировать артериальное давление, принимать лекарства, назначенные врачом. При стенокардии, нарушении сердечного ритма, бронхиальной астме, предрасположенных к аллергическим реакциям стоит с осторожностью менять температуру, так как при выходе из тепла на морозный воздух могут развиваться острые сосудистые спазмы, приступы бронхоспазма, холодовая аллергия. Желательно при себе иметь препараты первой помощи.



Для не метеозависимых людей такие погодные условия являются тренирующими, благоприятными и редко сказываются негативно на самочувствии.



Геомагнитный фон 2 февраля неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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