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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:51 Вторник, 2 февраля



Московская погода вновь повернула в сторону похолодания, но среднесуточная температура пока остается выше нормы. Вот и сегодня морозы совсем небольшие, от -4 до -6 градусов, а среднесуточная температура более, чем на 2 градуса превысит норму. Аномально холодной первая пятидневка февраля отмечалась в 1967 году, ежедневно температура воздуха под утро была ниже -30 градусов, а 2 февраля она понизилась до -31.3, что стало суточным рекордом, непреодолимым по сегодняшний день. До положительных значений температура повышалась в это время в 1885 году. 2 февраля она повысилась до +4.5, что также стало рекордом, но уже суточного максимума.



Рекордное количество осадков в этот день выпало в 2001 году - 13.2 мм, а самые высокие сугробы отмечались в 1994 году - 64 см.



В прошлом, 2020 году, в этот день было тепло: ночью -1.9, днем +1.6 градуса. Шли сильные осадки в виде снега и мокрого снега, за сутки выпало 8.3 мм, и высота сугробов составила 10 см. / meteonovosti.ru /



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