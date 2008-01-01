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Новости погоды


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В Крыму запахло весной


ИА "Метеоновости" / 09:52 Вторник, 2 февраля

  После недавнего кратковременного похолодания в Крыму снова повеяло весной. Теплый воздух Средиземноморья отменил заморозки, от выпавшего накануне выходных снега не осталось и следа. В выходные столбики термометров устремились к нормам начала апреля - в Симферополе потеплело до +12, в Ялте - до +14.

А наступившая неделя началась с рекордов тепла, которым не помешал даже отмеченный многими метеостанциями Крыма сильный ветер: 1 февраля воздух в столице Тавриды прогрелся до 19.0, прежний рекорд (+15.6) был установлен в 2015 году. В Черноморском температура повысилась до +13.5, не устоял рекорд 2015 года (+13.4).

Ожидается, что очень теплая погода с температурой ночью +5..+8, днем +12..+17 удержится на полуострове до окончания рабочей недели. 2 февраля местами пройдет дождь, в последующие дни существенных осадков не прогнозируется. В пятницу подует порывистый северо-западный ветер, существенно похолодает. По предварительным прогнозам, в выходные напомнит о себе зима: не исключается небольшой снег, ночью возможны слабые заморозки. / meteonovosti.ru /
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