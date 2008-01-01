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Снежная буря на восточном побережье США

ИА "Метеоновости" / 10:04 Вторник, 2 февраля



В понедельник, 1 февраля, Национальная метеорологическая служба США объявила штормовое предупреждение для ряда штатов на востоке страны. Снежная буря обрушилась на регион, простирающийся от Вирджинии до Мэна, вызвав перебои в подаче электричества и нарушение транспортной инфраструктуры в мегаполисах.



На юге штата Нью-Йорк, на севере Нью-Джерси и в Коннектикуте высота снежного покрова выросла до 45-60 сантиметров, к вечеру понедельника порывы ветра достигли 22м/с. Здесь объявлено чрезвычайное положение: перекрыты дороги, приостановлена работа общественного транспорта, эвакуированы жители самых пострадавших районов. Схожие погодные условия установились и в Филадельфии, самом населённом городе штата Пенсильвания.



По информации синоптиков, снежная буря утихнет к вечеру вторника, 2 февраля, однако на северо-востоке страны будет по-прежнему ветрено и холодно. Власти пострадавших штатов намерены продлить чрезвычайное положение до утра 3 февраля. / meteonovosti.ru /



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