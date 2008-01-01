Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Снежная буря на восточном побережье США
ИА "Метеоновости" / 10:04 Вторник, 2 февраля
В понедельник, 1 февраля, Национальная метеорологическая служба США объявила штормовое предупреждение для ряда штатов на востоке страны. Снежная буря обрушилась на регион, простирающийся от Вирджинии до Мэна, вызвав перебои в подаче электричества и нарушение транспортной инфраструктуры в мегаполисах.
На юге штата Нью-Йорк, на севере Нью-Джерси и в Коннектикуте высота снежного покрова выросла до 45-60 сантиметров, к вечеру понедельника порывы ветра достигли 22м/с. Здесь объявлено чрезвычайное положение: перекрыты дороги, приостановлена работа общественного транспорта, эвакуированы жители самых пострадавших районов. Схожие погодные условия установились и в Филадельфии, самом населённом городе штата Пенсильвания.
По информации синоптиков, снежная буря утихнет к вечеру вторника, 2 февраля, однако на северо-востоке страны будет по-прежнему ветрено и холодно. Власти пострадавших штатов намерены продлить чрезвычайное положение до утра 3 февраля. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения