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Череда тропических циклонов обрушилась на Фиджи


ИА "Метеоновости" / 10:11 Вторник, 2 февраля

  Тропический циклон "BINA", образовавшийся к северо-западу от архипелага Фиджи, обрушился на острова следом за штормом "Ана". Разбушевавшаяся стихия вынудила местные власти приступить к эвакуации жителей.

31 января циклон "ANA" достиг берегов Вити-Леву, крупнейшего острова Фиджи, а затем обрушился на острова Вануа-Леву и Кандаву. Обильные ливни и сильный ветер привели к наводнениям, многочисленным разрушениям и вынудили местных жителей покинуть свои дома.

В понедельник, 1 февраля, к архипелагу подобрался еще один тропический циклон, названный "BINA". Он принёс с собой сильный ветер скоростью до 17 м/с и проливные дожди, которые продлятся на крупнейших островах Фиджи до конца недели. По информации Национальной метеорологической службы Фиджи, 2 февраля циклону был присвоен статус тропической депрессии, что говорит о снижении его интенсивности. / meteonovosti.ru /
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