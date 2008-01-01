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Новости погоды


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Штормовое предупреждение действует в Новосибирске


ИА "Метеоновости" / 11:33 Вторник, 2 февраля

  В Новосибирской области сохраняется влияние обширного антициклона. Облаков и осадков мало, ветра нет. И довольно морозно, -7..-12 градусов. Такие условия способствуют накоплению вредных примесей в воздухе. И скапливаются они в приземном слое. Больше всего страдают жители крупных городов. Особенно, Новосибирск. Так, в утренние часы 2 февраля по данным сервиса мониторинга воздуха Airvoice уровень загрязнения воздуха в городе составил 10 баллов из 10. Жителям города не рекомендуется выходить на улицу. В некоторых районах Новосибирска воздух немного чище, его качество оценивается в 7-8 баллов. Действует штормовое предупреждение до 16 часов 2 февраля. К ночи влияние на погоду начнет оказывать атмосферный фронт. Местами пройдет небольшой снег, днем снегопады усилятся, усилится и ветер, местами порывы его достигнут 15-20 м/с, закружат метели. Морозы ослабеют. При такой погоде вредные примеси довольно быстро рассеются / meteonovosti.ru /
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