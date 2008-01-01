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Февраль на севере Европейской России начался со снегопада

ИА "Метеоновости" / 12:12 Вторник, 2 февраля



В этом году зима на севере Европейской России отличается обилием снега.И Февраль в Архангельской области и Коми начался со снегопада.В Сыктывкаре за сутки 1 февраля выпало рекордное количество осадков, 8 мм, что составляет более 20% от месячной нормы.



Высота снежного покрова в Архангельской области превышает 50 см, а в Коми снега местами более 60 см.



И в последующие дни последнего месяца календарной зимы снежные атлантические циклоны не оставят в покое север Европейской России. И осадки станут приниматься практически до середины февраля.



Высокий снежный покров может стать причиной активного весеннего половодья / meteonovosti.ru /



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