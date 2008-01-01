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Морозы в Средней полосе окрепнут

ИА "Метеоновости" / 12:30 Вторник, 2 февраля



циклон, в теплом секторе которого "грелись" центральные области, начал смещаться к востоку, оставляя Центральный район в тыловой, холодной своей части. Да и атмосферное давление постепенно растет - барический гребень из Скандинавии распространяется не только на Северо-Западный район. Холодный воздух проникает и в Среднюю полосу. 3 февраля ночью существенных осадков не ожидается, воздух остынет до -10..-12 градусов, местами до -16. По области еще холоднее, -9..-14, местами до -20. Днем покружит небольшой снежок, термометры покажут -4..-6 градусов, по области -3..-8.



4 февраля, со стороны Европы подойдет очередной циклон. Морозы ослабеют: ночью -3..-8, днем 0..-5. При облачной погоде временами будет приниматься снег. К вечеру температура станет понижаться. И власть над погодой снова перейдет к морозному антициклону. 5 февраля местами пройдет небольшой снег, ночью -10..-15, днем -7..-12 градусов. К выходным морозы окрепнут. Воскресный день обещает стать одним из самых морозных с начала года. Днем -14..-19 градусов, а ночью -18..-23. / meteonovosti.ru /



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