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Метели бушуют на Чукотке

ИА "Метеоновости" / 13:45 Вторник, 2 февраля



Погода на Дальнем Востоке снова меняется. Алеутский минимум, проявляющийся зимой наиболее ярко, оказывает влияние на погоду как на Чукотке, так и на Камчатке. Центр циклона, находится над Командорскими островами, атмосферные фронты затрагивают восточную половину Чукотки, пролегают вдоль Камчатки и даже заходят на Курильские острова. Погодные условия в регионе очень неспокойные. 1 и ночью 2 февраля на Чукотке и на Камчатке прошел сильный снег, выпало до 17 мм осадков в пересчете на воду, это соответствует высоте снежного покрова в 16-18 см. Мела метель, на побережье ветер в порывах усиливался до ураганных значений, 33-39 м/с. На северных Курилах снега было меньше, но штормовой ветер (до 31 м/с в порывах) поднял метель и здесь. В ближайшие дни погода в регионе существенно не улучшится. Центр циклона переместится в Охотское море, циклон, шедший с юга, вольется в систему циркуляции циклона, портившего погоду на Чукотке и на Камчатке. И снова снегопады и метели. До конца рабочей недели на Чукотке пройдет снег, поднимется метель, будет дуть штормовой ветер. На Камчатке и на севере Курильской гряды снова сильный снег, метель при ветре в порывах до 25-30 м/с. / meteonovosti.ru /



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